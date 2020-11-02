Турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенесён из-за коронавируса
Всероссийский турнир по боевому самбо памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который должен пройти в Махачкале, перенесен из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
Соревнования должны были пройти 7-8 ноября.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах, после чего объявил о завершении карьеры.
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:28
-
15:01
-
14:02
-
13:00
-
12:55
-
12:00
-
11:12
-
11:07
-
10:38
-
10:00
-
09:29
-
09:00
-
07:26
-
06:54
-
01:49
-
00:03
- 1 ноября 2020
-
23:10
-
21:19
-
18:19
-
17:57
-
16:50
-
16:15
-
15:30
-
15:12
-
14:26
-
13:32
Партнерский контент