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Турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенесён из-за коронавируса

Турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенесён из-за коронавируса
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Всероссийский турнир по боевому самбо памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который должен пройти в Махачкале, перенесен из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Соревнования должны были пройти 7-8 ноября.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах, после чего объявил о завершении карьеры.

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