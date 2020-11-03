Хукер объяснил, почему Гэтжи проиграл Нурмагомедову

Новозеландский боец MMA Дэн Хукер, выступающий в UFC в лёгком весе, рассказал, почему, по его мнению, Джастин Гэтжи уступил Хабибу Нурмагомедову в главном поединке UFC 254 24 октября.
«Гэтжи хорошо проявил себя в стойке, но не владел территорией. Конор Макгрегор, к примеру, контролировал центр октагона и вынудил Хабиба отступить. Мне кажется, это упущение Гэтжи. Тогда Хабиб искал бы тейкдауна на открытом пространстве, а там он не настолько успешен, как у сетки.
Гэтжи реагировал на обманные движения Хабиба. Но он был слишком близок к сетке», — рассказал Хукер в своём подкасте.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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