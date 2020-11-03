Чендлер назвал самого устрашающего легковеса UFC после ухода Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер сказал, что после ухода из спорта чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова самым устрашающим бойцом дивизиона стал американец Тони Фергюсон. В настоящее время Фергюсон располагается на третьем месте в официальной классификации легковесов, уступая Дастину Порье и Джастину Гэтжи.
«Тони Фергюсон — самый дикий боец дивизиона. Как по мне, он самый устрашающий боец дивизиона. Среди всех, кто входит в топ-10, к нему сложнее всего подготовиться.
Поединок с ним не отличается от реального боя. Поединок с ним — это всегда бой за еду на семейном столе, за наследие, за рейтинг, за деньги.
Мне нравится смотреть его бои, потому что никто не знает, что он будет делать в октагоне. Он победитель, он выматывает соперников», — рассказал Чендлер в интервью YouTube-каналу MMA On Point.
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