Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото необычных объятий с татуированным мужем
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка нежно обнимается с мужем Остином Вандерфордом, выступающим в MMA-промоушене Bellator, они глядят друг на друга вверх ногами.
«Ты оберегаешь меня, я сохраню в тебе дикость», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото топлес
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