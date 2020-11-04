«Это было лучшее время». Хабиб Нурмагомедов показал видео, как боролся с отцом

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он борется со своим отцом Абдулманапом. Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, который воспитал 18 чемпионов мира по самбо и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

«Это было лучшее время», — подписал Хабиб видео.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец.