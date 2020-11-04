Шлеменко: звание Героя РФ Хабибу — перебор

Российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на предложение коллеги Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с подобной инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.



«Звание Героя РФ Хабибу — в моём понимании, это всё-таки перебор. Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нём деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание. Но для меня герои, к примеру, те, кто воевал в чеченской кампании. Там многие это звание посмертно получили», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.