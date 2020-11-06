Тейшейра предостерёг Адесанью от перехода в полутяжёлый вес

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра прокомментировал идею чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи перейти на дивизион выше. По словам бразильца, Адесанья не до конца понимает, с каким давлением столкнётся в новой для себя весовой категории.

«Адесанья хорош и он будет среди топ-бойцов полутяжёлого веса. Он чертовски хорош. Отличный спортсмен, очень умный боец. Но разница в весе будет делать своё дело, это нужно учитывать. Знаю это, потому что сам тренируюсь с бойцами тяжёлого веса и это сложно. Это иной уровень давления», — приводит слова бразильца MMA Fighting.

Напомним, Исраэль Адесанья намерен подняться в полутяжёлый дивизион и встретиться с чемпионом лиги Яном Блаховичем.