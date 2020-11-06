Орловский признался, что проигрывал бои из-за того, что не слушал тренеров
Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, признался, что многие из его поражений обусловлены тем, что он не слушал советов тренеров, находившихся в его углу. Орловского спросили, бывало ли такое, что угол говорит одно, а он почему-то решает сделать другое.
«Постоянно. Вот из-за этого я и проиграл достаточное количество боёв. Потому что мне кажется «а вот, а вот, а вот», но со стороны, я так понимаю, виднее, и на то они и тренеры, чтобы изучать, предполагать что-то. Ни на кого не пеняю, кроме себя», — сказал Орловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
На счету 41-летнего Орловского 29 побед и 19 поражений в MMA, ещё два боя признали несостоявшимися.
«Будет хорошая линия, я на себя и деньги поставлю». Орловский – о бое с Босером
Андрею 41 год, но цели прежние – чемпионство в UFC.
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