Боец Bellator Форчун заявил, что Харитонов избегает его, и вызвал Сергея на бой
Боец Bellator Тайрелл Форчун, одержавший победу над Саидом Соумой на турнире Bellator 251 в ночь на 6 ноября по московскому времени, заявил, что в следующем бою хотел бы помериться силами с Сергеем Харитоновым.
«В Bellator спросили меня, хочу ли я боя с Харитоновым. Я сказал, что конечно хотел бы подраться с Сергеем. Был готов. Но Харитонов сказал, что не хочет поединка со мной. Я даже поддел его в «Инстаграме», наговорил гадостей, но он не ответил. Мне бы хотелось получить бой с ним. Конечно, если он не продолжит убегать от меня», — приводит слова Форчуна MMAJunkie.
Напомним, Сергей Харитонов последний поединок провёл по правилам профессионального бокса. В дебютном бою в боксе он нокаутировал Дэнни Уильямса.
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