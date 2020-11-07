Де ла Хойя прокомментировал разрыв сотрудничества с Саулем Альваресом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя прокомментировал прекращение сотрудничества с самым звёздным бойцом, чемпионом мира Саулем Альваресом. По его словам, стороны пришли к компромиссу и решили избежать судебных исков.

«Вопрос судебного иска был улажен и удовлетворил все стороны. Желаем Саулю Альваресу дальнейшего движения вперёд. В партнёрстве с DAZN мы продолжим демонстрировать таланты, включая восходящих суперзвёзд. Райан Гарсия, Вёрджил Ортис, Хайме Мунгуйя — эти ребята обладают потенциалом, чтобы стать следующими суперзвёздами», — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.

Это было первое заявление де ла Хойи после того, как менеджер Альвареса Эдди Рейносо рассказал об уходе Сауля из Golden Boy Promotions.