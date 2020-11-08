Ковалёв: не в этом, так в следующем году, я вновь стану чемпионом мира
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заявил, что он нацелен на возвращение чемпионского пояса.
«Не в этом, так в следующем году, я вновь стану чемпионом мира», — написал Сергей Ковалев в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Ковалёва.
Последний бой россиянин провёл в ноябре 2019 года, уступив мексиканцу Саулю Альваресу.
37-летний Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014-2016), IBF (2014-2016), WBO (2013-2016, 2017-2018, 2019). Боксёр года по версии журнала The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). На его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.
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