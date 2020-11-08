Дана Уайт: рад за Орловского, он отличный парень
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу экс-чемпиона лиги в тяжёлом весе Андрея Орловского на турнире UFC Fight Night 182. Функционер признался, что рад за спортсмена, который всё ещё может побеждать в 41 год.
«Этот парень выступает в лиге 20 лет. Он по-прежнему конкурентоспособен на таком уровне. Его победа получилась достаточно впечатляющей. Похоже, его подбородок становится только крепче, чего обычно не случается. Это работает совсем не так, но Андрей был хорош сегодня. Я рад за него, он отличный парень», — приводит слова функционера MMAJunkie.
Напомним, что победа над Таннером Босером стала для Андрея Орловского 19-й в UFC. Это рекорд по количеству побед в тяжёлом весе в этом промоушене.
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