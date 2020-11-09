А. Емельяненко объяснил странное фото, на котором его якобы «прокапываться повезли»

Российский боец MMA Александр Емельяненко объяснил появление в «Инстаграме» странной фотографии, на которой он, укутанный в полиэтилен и укрытый полотенцем, лежит на каталке. Напомним, один из подписчиков спортсмена предположил, что его «прокапываться повезли».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

По словам Емельяненко, очевидно, что фото сделано не в больнице, а в сауне.

«Прекрасно всё. Фотографии были не из больницы, а из сауны. Это бассейн, неужели не видно? Со мной всегда было всё нормально.

Это спа, делали шоколадное обёртывание, для удовольствия, попробовать», — приводятся слова Емельяненко на сайте телеканала «360».

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.