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«Прокапываться повезли?» Подписчики отреагировали на свежее фото А. Емельяненко

«Прокапываться повезли?» Подписчики отреагировали на свежее фото А. Емельяненко
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен, укутанный в полиэтилен и укрытый полотенцем, лежит на каталке.

«Завернули!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Подписчики спортсмена попытались отгадать, что означает этот снимок.

«Прокапываться повезли?» — спросил один из подписчиков.
«Саш, замуровали демоны?» — прокомментировал другой.
«Омолаживаешься?» — предположил третий.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

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