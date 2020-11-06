«Прокапываться повезли?» Подписчики отреагировали на свежее фото А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен, укутанный в полиэтилен и укрытый полотенцем, лежит на каталке.

«Завернули!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Подписчики спортсмена попытались отгадать, что означает этот снимок.

«Прокапываться повезли?» — спросил один из подписчиков.

«Саш, замуровали демоны?» — прокомментировал другой.

«Омолаживаешься?» — предположил третий.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.