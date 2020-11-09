Орловский: Хабиб психанёт ещё на один бой

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории белорус Андрей Орловский предположил, что обладатель пояса в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов изменит решение и вернётся в спорт.

«Хабиб — молодец, я читал, что якобы Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») уговаривает его вернуться. Предполагаю, что так может быть. Думаю, что Хабиб психанёт ещё на один бой. Я бы на его месте уже смотрел на материальную составляющую», — приводит слова Орловского ТАСС.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.