Сергей Ковалёв может провести бой в России
Российский боксёр Сергей Ковалёв может провести бой в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.
«Ведём переговоры по бою Сергея. Возможно, что следующий бой пройдёт и в России», — сообщил источник.
Ковалёв не выходил на ринг с ноября 2019 года, после того как в титульном поединке проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, который нокаутировал соперника в 11-м раунде.
37-летний Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014-2016), IBF (2014-2016), WBO (2013-2016, 2017-2018, 2019). Боксёр года по версии журнала The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). На его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.
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