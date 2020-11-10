Немков: если на нас выйдет UFC, то рассмотрим предложение от них

Чемпион Bellator Вадим Немков заявил, что он готов рассмотреть контракт с UFC, если ему поступит предложение.



«У меня контракт с Bellator, остался последний бой, и когда этот контракт закончится, там уже будем ждать новое предложение от Bellator, и если выйдет на нас UFC, то рассмотрим предложение от них. Нельзя драться в других лигах, пока есть контракт с организацией.



Пока меня все устраивает тут. Готовлюсь к защите титула. Да и стараюсь не думать о переходах. Если Bellator предложит хорошие деньги – может, останемся здесь. Будем решать с командой, с Фёдором, с менеджером", — рассказал Вадим Немков в интервью Юлии Шакировой на YouTube.



Немков нокаутировал Райана Бейдера во втором раунде боя, состоявшемся в августе 2020 года, и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.