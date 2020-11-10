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Немков: если на нас выйдет UFC, то рассмотрим предложение от них

Немков: если на нас выйдет UFC, то рассмотрим предложение от них
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион Bellator Вадим Немков заявил, что он готов рассмотреть контракт с UFC, если ему поступит предложение.

«У меня контракт с Bellator, остался последний бой, и когда этот контракт закончится, там уже будем ждать новое предложение от Bellator, и если выйдет на нас UFC, то рассмотрим предложение от них. Нельзя драться в других лигах, пока есть контракт с организацией.

Пока меня все устраивает тут. Готовлюсь к защите титула. Да и стараюсь не думать о переходах. Если Bellator предложит хорошие деньги – может, останемся здесь. Будем решать с командой, с Фёдором, с менеджером", — рассказал Вадим Немков в интервью Юлии Шакировой на YouTube.

Немков нокаутировал Райана Бейдера во втором раунде боя, состоявшемся в августе 2020 года, и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

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