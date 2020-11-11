Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов: не нарушайте ПДД. В Дагестане очень много аварий

Хабиб Нурмагомедов: не нарушайте ПДД. В Дагестане очень много аварий
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил, что не стоит нарушать правила дорожного движения, поскольку это приводит к авариям.

«Не нарушайте правила дорожного движения, очень много аварий у нас на дорогах в Дагестане. Прежде чем превышать скорость и нарушать, подумайте о своих близких людях, которые ждут вас дома», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото в машине.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

В Дагестане нарисовали огромное граффити в честь Хабиба и его отца. Фото
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020