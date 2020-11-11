Хабиб Нурмагомедов: не нарушайте ПДД. В Дагестане очень много аварий

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил, что не стоит нарушать правила дорожного движения, поскольку это приводит к авариям.
«Не нарушайте правила дорожного движения, очень много аварий у нас на дорогах в Дагестане. Прежде чем превышать скорость и нарушать, подумайте о своих близких людях, которые ждут вас дома», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото в машине.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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