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В Дагестане нарисовали огромное граффити в честь Хабиба и его отца. Фото

В Дагестане нарисовали огромное граффити в честь Хабиба и его отца. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

На одном из домов дагестанского города Дербента появилось огромное граффити, посвящённое чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался 3 июля на 58-м году жизни. Соответствующее видео Хабиб перепостил в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.

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