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Немков: хотелось бы подраться с Андерсоном. Но надо слушать Bellator

Немков: хотелось бы подраться с Андерсоном. Но надо слушать Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что хотел бы провести поединок с Кори Андерсоном, но признал, что нужно слушать руководство промоушена. Напомним, ранее президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что Немкову предстоит бой с Филом Дэвисом.

«Я должен слушать Bellator. Хотелось бы, конечно, подраться с Андерсоном, реванш всё-таки не так интересен, как что-то новое.

Даже не знаю, кто из них сильнее. В моём весе подобрался хороший состав, и ко всем нужно готовиться тщательно», — рассказал Немков на пресс-конференции.

Напомним, в 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.

Ранее Немков объяснил, почему считает, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в спорт.

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