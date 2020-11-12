Сауль Альварес проведёт бой с Каллумом Смитом в декабре

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, владевший в прошлом титулами в нескольких весовых категориях, вернётся на ринг в декабре 2020 года, сообщает ESPN. По информации источника, следующим соперником Альвареса станет чемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе Каллум Смит.



Поединок пройдёт в Далласе. Дата поединка будет уточнена позднее, ожидается, что бой пройдёт 18, 19 или 20 декабря.



Напомним, Сауль последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе.



В сентябре 2016 года Альварес встречался в Далласе с другим Смитом, младшим братом Каллума и экс-чемпионом мира в первом среднем весе Лиамом Смитом.