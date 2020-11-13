Майк Тайсон во время интервью снял футболку и сравнил себя с Халком Хоганом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон во время интервью с журналистом ESPN снял с себя футболку и, демонстрируя свою мускулатуру, сравнил с себя с Халком Хоганом.
Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон проведёт выставочный бой с другим легендарным боксёром 51-летним Роем Джонсом.
«Итак, расскажи мне об этих следующих двух неделях, ты готов к этой игре? Ты будешь похож на старого Майка Тайсона?» — спросил ведущий у Тайсона.
После этого Майк снял с себя футболку, как это обычно делают рестлеры.
Фото: ESPN
«Да, чувак! Посмотри на это! Давай. Посмотри на это. Давай, брат. Я — Скала, я – Халкстер [одно из прозвищ Халка Хогана]! Я прекрасен, детка!» — сказал после этого Тайсон.
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