«Как я могу на него злиться?» Де ла Хойя не держит обиды на Сауля Альвареса

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя признался, что не злится на Сауля Альвареса, который принял решение прекратить с ним сотрудничество.

«Надеюсь, в следующих поединках он заработает больше денег, гораздо больше, чем мы ему гарантировали. Как вы знаете, каждый боец на планете думает, что хорошо там, где нас нет. Жаль, что мы проходим через этот сценарий. Наше соглашение работало, я в этом уверен. Я не потерял симпатий к Саулю. Желаю ему всего наилучшего. Вместе мы хорошо поработали и прошли через несколько крупнейших событий в истории. Так что как я могу на него злиться?» — приводит слова де ла Хойи Boxingscene.

Напомним, Сауль Альварес договорился о разрыве сотрудничества с Golden Boy, первый бой без посредничества компании он должен провести с Каллумом Смитом.