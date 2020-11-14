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Источник: Яндиев задолжал Харитонову 2 млн рублей

Источник: Яндиев задолжал Харитонову 2 млн рублей
Бокс/ММА / Bellator 0

Вчера, 13 ноября, в Лужниках произошёл конфликт между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Спортсмены устроили драку. По имеющейся информации, причиной конфликта стало то, что Яндиеву напомнили о финансовой задолженности перед Харитоновым.

Теперь же выяснилась и сумма, о которой идёт речь. По сведениям «Матч ТВ», Адам должен Сергею 2 млн рублей.

Напомним, в результате конфликта Харитонов оказался в больнице и, по словам адвоката, пробудет там как минимум 10 дней. У 40-летнего ветерана ММА диагностированы рассечение, перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня, 14 ноября, ему предстоит перенести операцию. Что касается Яндиева, то Адам доставлен в отделение полиции. Харитонов написал заявление.

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