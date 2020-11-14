Сергея Харитонова ждёт операция после драки с Яндиевым

Поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами. Харитонова в понедельник ждёт операция.



«Сергея в субботу в больнице посетила жена. В выходные операцию делать не будут, нос должны прооперировать в понедельник. В этот день будет понятно и состояние правого глаза», — цитирует неназванный источник ТАСС.



Напомним, врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо.