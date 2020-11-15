Махачев — дос Аньосу: давай завершим начатое
Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Рафаэля дос Аньоса с победой на турнире UFC Вегас 14 и предложил провести поединок.
«Рафаэль, отличный бой, поздравляю! Давай завершим начатое в ближайшее время», — написал Махачев на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что ранним утром 15 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 14. В его главном событии Рафаэль дос Аньос раздельным решением судей победил Пола Фельдера.
Изначально предполагалось, что дос Аньос на турнире встретится именно с Махачевым. Но за неделю до проведения шоу российский спортсмен вынужден был отказаться от участия в турнире. У Ислама диагностировали свинку.
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