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Харитонов: Яндиев должен не 2 млн рублей. Гораздо больше

Харитонов: Яндиев должен не 2 млн рублей. Гораздо больше
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, уточнил сумму долга бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил. Ранее сообщалось, что долг Яндиева перед Харитоновым составляет 2 млн рублей.

«Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не два миллиона, гораздо больше.

Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен», — приводит слова Харитонова ТАСС.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.

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