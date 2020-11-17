А. Емельяненко оставил философское сообщение в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал философский пост на своей странице в «Инстаграме».
«Самая плохая черта, которая есть во всех людях, — это забывать о всех хороших поступках после одной ошибки», — написал он.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Ошибки свойственны всем, это тот способ, каким жизнь преподаёт нам свои уроки. Береги себя, братец», — написал один пользователь.
«Саня мог бы стать лучшим бойцом, для этого у него было всё. Но каждый выбирает свой путь. В любом случае ты позитивный человек, и мы хотели бы тебя ещё увидеть в клетке. Удачи», — добавил другой.
Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
- 17 ноября 2020
-
09:41
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
02:33
-
02:19
-
00:26
-
00:24
- 16 ноября 2020
-
23:17
-
22:48
-
21:53
-
21:05
-
19:11
-
18:05
-
16:31
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
13:53
-
13:11
-
13:01
-
12:38
-
12:04
-
11:00
-
10:41
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:50
-
06:46
-
06:06
-
00:42
- 15 ноября 2020
-
23:51