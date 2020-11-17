Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко оставил философское сообщение в «Инстаграме»

А. Емельяненко оставил философское сообщение в «Инстаграме»
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал философский пост на своей странице в «Инстаграме».

«Самая плохая черта, которая есть во всех людях, — это забывать о всех хороших поступках после одной ошибки», — написал он.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Ошибки свойственны всем, это тот способ, каким жизнь преподаёт нам свои уроки. Береги себя, братец», — написал один пользователь.

«Саня мог бы стать лучшим бойцом, для этого у него было всё. Но каждый выбирает свой путь. В любом случае ты позитивный человек, и мы хотели бы тебя ещё увидеть в клетке. Удачи», — добавил другой.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

«Опять пьяный?» Пользователи высмеяли новый пост А. Емельяненко в «Инстаграме»
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020