А. Емельяненко оставил философское сообщение в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал философский пост на своей странице в «Инстаграме».

«Самая плохая черта, которая есть во всех людях, — это забывать о всех хороших поступках после одной ошибки», — написал он.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Ошибки свойственны всем, это тот способ, каким жизнь преподаёт нам свои уроки. Береги себя, братец», — написал один пользователь.

«Саня мог бы стать лучшим бойцом, для этого у него было всё. Но каждый выбирает свой путь. В любом случае ты позитивный человек, и мы хотели бы тебя ещё увидеть в клетке. Удачи», — добавил другой.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.