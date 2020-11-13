«Опять пьяный?» Пользователи высмеяли новый пост А. Емельяненко в «Инстаграме»
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов к следующему поединку. Пока неизвестно, кто будет его соперником.
«К бою готов!» — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с собой.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Белая горячка».
«Опять пьяный?»
«Потерял доверие».
«Реванш с Кокляевым?»
«Да, Санёк! Судя по комментам, в тебя люди веру утратили! Иди на хардкор и наше дело!»
Напомним, последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года. Он проиграл средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.
А. Емельяненко объяснил странное фото, на котором его якобы «прокапываться повезли»
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