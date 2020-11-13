«Опять пьяный?» Пользователи высмеяли новый пост А. Емельяненко в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов к следующему поединку. Пока неизвестно, кто будет его соперником.

«К бою готов!» — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с собой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Белая горячка».

«Опять пьяный?»

«Потерял доверие».

«Реванш с Кокляевым?»

«Да, Санёк! Судя по комментам, в тебя люди веру утратили! Иди на хардкор и наше дело!»

Напомним, последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года. Он проиграл средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.