«Больше не говори такие вещи» — «Чемпионат» запустил новый подкаст про MMA

Проект «Чемпионат. Подкаст» представил новую программу для всех, кто знает, что такое MMA. «Больше не говори такие вещи» — это не просто название, это наглядная демонстрация сути подкаста: для ведущих Давида Багдасаряна и Олега Володина нет запретных тем в смешанных единоборствах.



«Аудитория ММА на «Чемпионате» стремительно растёт год от года. У постоянных читателей есть потребность потреблять больше информации, при этом растёт запрос на новые форматы. Подкаст – идеальная форма для тех, кому мало текста. Давид и Олег точно знают, как заинтересовать искушённую в ММА публику и как объяснить все нюансы новым поклонникам Bellator, UFC и других промоушенов», — заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.



В первом выпуске подкаста разбираем текущий статус величайшего бойца в UFC и обсуждаем, что это вообще такое. Вспоминаем быстрейшие нокауты. Говорим про обстановку в дивизионах по итогам апсетов прошлых турниров и в преддверии новых титульных боёв. А заодно заглядываем в гости к Bellator с его интригами и потенциально интересными противостояниями.



В этом выпуске:

0.00 — приветствуем всех на новом шоу «Чемпионат.Подкаст».

0.50 — движуха в Bellator. Почему Андерсону дали Манхуфа?

7.08 — полутяжёлый вес Bellator — самый конкурентный в мире. Серьёзно?

10.26 — Гегард Мусаси и правильное произношение его имени. Инсайд от армянина.

12.1 — в UFC тонко потроллили Bellator за пару дней до турнира.

13.02 — Мусаси снова чемпион. Он рано ушёл из UFC?

15.50 — Дуглас Лима отлетел. Что с ним будет?

20.11 — Хабиб и Паук ушли. Они среди лучших в истории?

23.49 — у Джонса подгорело из-за рейтинга. А теперь он усиленно качается. Поможет?

28.08 — откуда взялось прозвище Bones?

29.38 — последние бои Джонса. Судьи дарили ему победы?

34.47 — что Джонс оставил после себя в полутяжёлом дивизионе.

39.14 — «Тейшейре 41 год. Он бьётся, как 30-летний, а выглядит на пятьдесят».

42.06 — Гловера опрокинут с титульником?

54.20 — как Дана Уайт лично засекал время самого быстрого нокаута в истории UFC.

57.58 — ждёт ли кто-то UFC 255? Там вообще есть что смотреть?

1:02.46 — Шевченко против Нуньес. Валентину грабили в первых двух боях?

1:05.36 — «никто не может составить конкуренцию Валентине Шевченко».

1:08.12 — жаль, что Гарбрандт слетел. Чего ждать от противостояния Фигейредо и Переса?

1:16.05 — с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и YouTube.



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