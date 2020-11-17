Деметриус Джонсон считает, что Хабибу не хватает титульных боёв, чтобы быть величайшим

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон считает, что звание величайшего бойца в истории принадлежит экс-чемпиону лиги в полутяжёлом весе Джону Джонсу. По мнению американца, Хабибу Нурмагомедову не хватает титульных поединков, чтобы претендовать на этот статус.

«Для меня Джон Джонс — номер один в борьбе за статус величайшего. Он побил так много классных бойцов полутяжёлого веса. Не буду вам лгать, думаю есть бойцы, которые на пути к величию. Если бы Хабиб продолжил драться и провёл бы ещё шесть, семь или восемь защит титула, я бы определённо назвал величайшим его.

Я хочу видеть долголетие, хочу видеть доминирование. Продолжительность владения титулом имеет большое значение. Посмотрите на Джонса, он провёл 15 титульных поединков. Это требует большой работы в поддержке мотивации. Адесанья тоже на пути к статусу величайшего. Если он поднимется в весе и станет чемпионом полутяжёлого веса, а потом будет драться с Джоном Джонсом, он будет на большом пути", — приводит слова Джонсона MMA Fighting.