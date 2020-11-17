Кузьмин выступит в андеркарде боя Джошуа — Пулев. Соперником будет Баколе

Российский боксёр супертяжёлого веса Сергей Кузьмин (15-1, 11 КО) проведёт следующий поединок 12 декабря 2020 года. Его соперником станет нокаутёр из ДР Конго Мартин Баколе (15-1, 12 КО), сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на официальной странице в «Инстаграме».
Кузьмин и Баколе выступят в андеркарде титульного боя в супертяжёлом весе между чемпионом мира Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.
У Кузьмина это будет первая встреча с сентября 2019 года. Тогда он встретился с экс-претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером и проиграл ему решением судей. Что касается Баколе, то он в минувшей схватке в ноябре 2019 года нокаутировал Родни Эрнандеса.
В послужном списке Мартина также значатся победы над Кевином Джонсоном и Мариушем Вахом. Единственное поражение он потерпел всё от того же Хантера.
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