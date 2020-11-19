Дрозд ответил Уайту, который не поверил в коронавирус у Поветкина

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал слова британского тяжеловеса Диллиана Уайта. Напомним, Уайт, который проиграл россиянину Александру Поветкину в августе 2020 года, не поверил, что его бывший соперник перенёс коронавирус.
«Очень неприятно. Во-первых, думаю, что Уайт должен радоваться тому, что у него возникла пауза, чтобы он ещё лучше подготовился. Во-вторых, если говорить о какой-то лжи и неправде, то это точно не об Александре Поветкине. Это настолько честный и порядочный парень, который всегда отвечает за свои слова и действия. Мне кажется, в этом никто не сомневается.
Поэтому слова Уайта просто смешные. Он просто лукавит и пытается задеть соперника. Желаю Саше скорейшего и полного выздоровления», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».
Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.
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