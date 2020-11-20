Сауль Альварес был бы не против поединка с Эрролом Спенсом

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес, который следующий поединок намерен провести во втором среднем весе, признался, что хотел бы встретиться с чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом.
«Спенс — великолепный боец. Разница в весе очень велика, но посмотрим. Изучим этот вариант позже», — приводит слова мексиканского боксёра Boxingnews24.
В прошлом Альварес уже дрался с бойцами, которые значительно уступали ему в габаритах. Так, мексиканец жёстко нокаутировал экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана, который ради встречи с Саулем забрался не в свой дивизион.
Следующий поединок Альварес проведёт 19 декабря против чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA Super и WBA Diamond Каллумом Смитом.
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