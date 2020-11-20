Макки победил Колдуэлла болевым приёмом в первом раунде в главном бою Bellator 253

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 253.



В соглавном бою турнира в полусредней весовой категории встретились 37-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон и его 30-летний соотечественник Джейсон Джексон. Единогласным решением судей победу одержал Джексон – 30-27, 30-27, 30-27. Эта победа стала для него 12-й в ММА при 4 поражениях. Его победная серия в Bellator насчитывает теперь 3 боя.



В главном поединке вечера сошлись экс-чемпион Bellator в легчайшем весе 32-летний американец Дэррион Колдуэлл и его 25-летний соотечественник Эй Джей Макки. Победу на 2-й минуте (1:33) болевым приёмом на шею одержал Эй Джей Макки. Отметим, что победитель Гран-при в полулёгком весе получит денежный приз в размере $ 1 млн.

Все результаты боёв турнира Bellator 253