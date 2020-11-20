Адесанья выступит телеэкспертом во время боя Тайсон — Джонс

Чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья 28 ноября выступит в роли телеэксперта во время главного боя турнира «Битва легенд» между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом, сообщает в своём «твиттере» журналист ESPN Ариэль Хелвани.

51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Брайану Макбрайду. Рой Джонс-младший последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.

Невзирая на выставочный статус боя, боксёры оспорят между собой специальный пояс.