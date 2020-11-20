Президент Bellator подтвердил, что не собирается подписывать контракт с Андерсоном Силвой

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что промоушен не заинтересован в подписании контракта с ветераном MMA, экс-чемпионом UFC 45-летним Андерсоном Силвой.

«Я испытываю огромное уважение к Андерсону Силве, он один из моих любимых бойцов и один из величайших в истории. Но я доволен нашим ростером. Направление развития Bellator выбрано», — приводит слова Кокера на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, Андерсон Силва предыдущий поединок провёл на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в минувшем месяце. Тогда он досрочно проиграл Юрайе Холлу. После того поражения президент UFC Дана Уайт заявил, что Силва больше никогда не должен драться. Функционер также выразил надежду, что ни одна другая лига не станет подписывать контракт с бразильцем.