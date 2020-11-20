Бой Чимаев — Эдвардс подтверждён официально

Пресс-служба UFC на официальной странице промоушена в «Инстаграме» официально подтвердила проведение поединка Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом. Как и ожидалось, схватка назначена на 19 декабря. Она возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году. Ранее президент лиги Дана Уайт заявлял, что следующий бой Чимаева станет пятираундовым.
Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».
Напомним, Чимаев провёл в UFC три поединка, победив во всех. В предыдущей схватке он за 17 секунд нокаутировал Эдмена Шахбазяна. Недавно Чимаев впервые в карьере был включён в рейтинг полусреднего веса, заняв в нём 15-е место. Что касается Эдвардса, то он в предыдущем поединке справился с Рафаэлем дос Аньосом. В настоящий момент у Эдвардса третье место в рейтинге лиги.
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