Менеджер рассказал, что может заставить Нурмагомедова задуматься о возвращении

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каких условиях его клиент задумается о возобновлении карьеры.
«Знаю Хабиба и знаю Дану Уайта. Эти двое могут что-то вместе придумать. Не хочу говорить что-то, не хочу, чтобы люди говорили обо мне, будто я соврал. Как болельщик и как менеджер, хотел бы, чтобы Жорж Сен-Пьер позвонил Дане Уайту и сказал, что он готов уложиться в лимит лёгкой весовой категории. Это сведёт с ума Хабиба и Дану.
Думаю, бой Хабиб — Сен-Пьер не состоится, потому что Жорж не готов выступать в лёгком весе, речь может идти о промежуточном весе, к тому же ему уже почти 40 лет. Но это единственная опция, которая может заставить Хабиба задуматься о возвращении", — рассказал Абдель-Азиз в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
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