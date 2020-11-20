Экс-соперник А. Емельяненко Джонсон оспорит титул ACA в бою с экс-бойцом UFC Омельянчуком

26 ноября в польском городе Лодзь пройдёт турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В его главном событии пройдёт титульный бой в тяжёлом весе. За вакантный титул поборются первый номер рейтинга организации Даниэль Омельянчук и американский Халк Тони Джонсон.

«Пятираундовая битва титанов ожидает зрителей в главном бою ACA 115. 110- и 120-килограммовые «боевые машины» подерутся за титул чемпиона в самом опасном тяжёлом весе. Титул стал вакантным после того, как у его обладателя Вахаева закончился контракт с нашей организацией. По обоюдному согласию было решено его не продлевать.

Основной претендент на чемпионство, первый номер рейтинга тяжеловесов поляк Даниэль Омельянчук логично получил в соперники бывшего претендента на пояс Тони Джонсона. Американец уступил в последнем бою Гончарову, но мы видели, какой «велосипедной тактикой» была одержана эта победа. Турнир пройдет в телевизионном формате с трансляций на PPV, без зрителей, с учетом действующих в Польше ограничений», — сказал президент лиги Алексей Яценко.

Бывший боец UFC Даниэль Омельянчук имеет в активе 24 победы при 9 поражениях и 1 ничьей, в последних трёх боях он нокаутировал Евгения Ерохина, Дениса Смолдарёва и Томаса Пакутинскаса.

Тони Джонсон занимает третью строчку в рейтинге лиги ACA, в его активе 13 побед, 5 поражений, 1 ничья. Американский Халк стал известен российскому зрителю после поединка с Александром Емельяненко в 2018 году, который завершился вничью.