Усик: переболел коронавирусом ещё в первую волну пандемии

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что переболел коронавирусом в первую волну.



«Да, я переболел, но это было ещё в первую волну. Я и не паниковал. Я же говорил, что мы все переболеем. То, что есть вирус — он есть, естественно. Люди всегда болеют весной и осенью.



У меня вообще ситуация была такая: я лечил зубы, делал зубы, а потом у меня надуло лицо, будто меня пчёлы покусали и появилась температура. Ну, температура и температура. Но потом моя супруга — великолепная и благоверная — говорит: „Слушай, я нюх потеряла!“ И мы вызвали доктора, который проверил нас, и действительно у нас всё подтвердилось, хотя у всего нашего окружения, которое живет и работает с нами, все нормально — ни у кого ничего не обнаружилось.



Мы с женой сели на карантин, разумеется, и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня — 37,2 или 38 градусов, ну и слабость была. Я три дня лежал на кровати, что мне дико не нравилось, потому что я ненавижу болеть. Я чувствую себя обузой в такие моменты. Потом прошли этот карантин. У нас всё было нормально, можем ездить, ходить и так далее. При этом я дома делал пресс, приседания, растяжки», — рассказал Усик в интервью на его YouTube-канале.