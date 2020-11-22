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UFC 255. Саша Палатников отправил в нокаут Луиса Коси

UFC 255. Саша Палатников отправил в нокаут Луиса Коси
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей.

В предварительном карде прошёл бой между гонконгским бойцом российского происхождения Сашей Палатниковым и американцем Луисом Коси. Поединок завершился победой Палатникова нокаутом. Коси был гораздо активнее в первом раунде, Палантников подвергся настоящему избиению, однако в дальнейшем выровнял ход боя и перевернул его в свою пользу.

Основной кард турнира UFC 255 выглядит так.

Дейвисон Фигейредо — Алекс Перес
Валентина Шевченко — Дженнифер Майя
Тим Минс — Майк Перри
Кэтлин Чукагян — Синтия Кальвильо
Маурисио Руа — Пол Крейг.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.

UFC 2020. UFC 255, Лас-Вегас, США
Луи Коске - Саша Палатников (W)
22 ноября 2020, воскресенье. 02:45 МСК
Саша Палатников
Окончено
TKO
Луи Коске
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