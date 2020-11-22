UFC 255. Саша Палатников отправил в нокаут Луиса Коси

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей.

В предварительном карде прошёл бой между гонконгским бойцом российского происхождения Сашей Палатниковым и американцем Луисом Коси. Поединок завершился победой Палатникова нокаутом. Коси был гораздо активнее в первом раунде, Палантников подвергся настоящему избиению, однако в дальнейшем выровнял ход боя и перевернул его в свою пользу.

Основной кард турнира UFC 255 выглядит так.

Дейвисон Фигейредо — Алекс Перес

Валентина Шевченко — Дженнифер Майя

Тим Минс — Майк Перри

Кэтлин Чукагян — Синтия Кальвильо

Маурисио Руа — Пол Крейг.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.