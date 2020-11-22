Леннокс Льюис: если Тайсон не догонит Роя Джонса, то мы увидим хороший бой

Легендарный боксёр Леннокс Льюис поделился мнением о поединке между экс-чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.



«Необходимо понять, кто такой Джонс. Когда Рой ещё выступал, он был одним из самых быстрых бойцов. Джонс умеет двигаться по рингу, он не будет лёгкой целью. Джонс выступал со мной на одной Олимпиаде. Он дрался там как раз перед моим боем. Его корейский соперник, если правильно помню, не хотел покидать ринг, так что мне пришлось ждать. Знаю Роя очень давно.



Он быстр, и он не собирается пропускать удары. Уверен, ринг будет большим. Так что, если Тайсон его не догонит, увидим хороший бой», — приводит слова Леннокса Льюиса GiveMeSport.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл.



Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс — младший последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.