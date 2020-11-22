«Не по-мужски». А. Емельяненко раскритиковал Харитонова за заявление в полицию после драки

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о конфликте Сергея Харитонова и Адама Яндиева, который завершился дракой и госпитализацией Харитонова.

Емельяненко не приветствовал действия Сергея после потасовки и раскритиковал его за заявление в полицию.

«Я вообще не в курсе, что там на самом деле произошло. Могу лишь сказать, что увидел избиение Харитонова в одну калитку. Там он уже начал выдумывать, что у него кастет был.



Если обостряешь ситуацию настолько, как это сделал Харитонов, то должен быть готов ко всему: к ударам и с левой, и с правой. А не стоять, яйца катать из одного кармана в другой.

Что касается открытия уголовного дела, то считаю, что это неправильно. Если есть какие-то вопросы, позови Яндиева на встречу, выясни с ним отношения. Есть миллион разных способов, как разрешить эту ситуацию. Но писать заявление в полицию, когда произошла обычная драка, как-то не по-мужски", — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт.ру».