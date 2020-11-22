Андерсон Силва: уверен, что могу и дальше выступать в ММА на элитном уровне

Бывший чемпион UFC, 45-летний ветеран ММА Андерсон Силва дал понять, что не намерен завершать карьеру.
«Я люблю и всегда любил то, что делаю. Победы и поражения часть этого. Мой проигрыш в последнем бою не имеет ничего общего с проблемой возраста. Я допустил техническую ошибку, но самое важное, что я не проигрывал. У меня есть стремление и желание делать то, что люблю. Во мне по-прежнему живёт дух воина и полыхает огонь, который придаёт мотивации. Убеждён, что могу и дальше выступать в ММА на элитно уровне. Планирую следующие шаги. Оставайтесь на связи», — написал Силва на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в предыдущем бою бразилец досрочно проиграл Юрайе Холлу. После президент UFC Дана Уайт выразил надежду, что Силва больше никогда не будет драться.
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