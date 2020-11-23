Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Стерлинг — Яну: надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё в порядке

Стерлинг — Яну: надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё в порядке
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг фактически подтвердил, что его поединок с чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном на турнире UFC 256 отменён. Стерлинг выразил россиянину поддержку и подчеркнул, что их встреча состоится тогда, когда Ян будет готов к схватке полностью.

«Всё происходит не просто так. Надеюсь, что с тобой и твоей семьёй всё в порядке, Пётр. Мы решим наше дело тогда, когда ты будешь готов на сто процентов для того, чтобы показать болельщикам лучшее шоу. Скоро увидимся», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 22 ноября в СМИ появилась информация, что бой Яна и Стерлинга, который был запланирован на 12 декабря, отменят. Сообщения об этом начали поступать как из России, так и из США. Как бы то ни было, от команды Петра Яна пока никаких новостей не было.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020