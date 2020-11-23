Стерлинг — Яну: надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё в порядке

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг фактически подтвердил, что его поединок с чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном на турнире UFC 256 отменён. Стерлинг выразил россиянину поддержку и подчеркнул, что их встреча состоится тогда, когда Ян будет готов к схватке полностью.
«Всё происходит не просто так. Надеюсь, что с тобой и твоей семьёй всё в порядке, Пётр. Мы решим наше дело тогда, когда ты будешь готов на сто процентов для того, чтобы показать болельщикам лучшее шоу. Скоро увидимся», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 22 ноября в СМИ появилась информация, что бой Яна и Стерлинга, который был запланирован на 12 декабря, отменят. Сообщения об этом начали поступать как из России, так и из США. Как бы то ни было, от команды Петра Яна пока никаких новостей не было.
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