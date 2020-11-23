Яндиев и друг Харитонова извинились перед другом, опубликовав видео примирения

Экс-боец UFC Адам Яндиев в своём «инстаграме» опубликовал видео примирения с бывшим бойцом MMA Русланом Абдо, другом Сергея Харитонова.

«Адам, я приношу свои извинения за то, что поступил на самом деле неправильно. Я тебя уважаю», — сказал Абдо на опубликованном видео.

«Брат, и ты меня прости, что я распустил свои руки. Я тебя тоже очень уважаю», — ответил ему Яндиев.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Вы были свидетелями того, что происходило со мной, за последние дни. Мужчина — тот, кто признаёт свои ошибки, а я признаю, что был не прав, что распустил руки. Руслан Абдо — настоящий мужчина, потому что сам позвонил мне и сказал, что также был не прав в этой ситуации. Мы пожали руки, вопрос с Русланом Абдо закрыт», — гласит подпись Яндиева к опубликованному видеоролику.

Публикация доступна в «инстаграме» Яндиева.

Напомним, Сергей Харитонов и Адам Яндиев вступили в конфликт 13 ноября 2020 года в фойе арены «Лужники». Адам нанёс Сергею несколько ударов. В больнице у Харитонова диагностировали переломы носа и орбитальной кости, рассечение и сотрясение мозга. Участие в потасовке принял и Руслан Абдо, получив перелом носа и сотрясение мозга. После драки Харитонов написал заявление в полицию.