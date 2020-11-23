UFC официально подтвердил бой Макгрегора и Порье
Появился постер поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.
Посмотреть фото можно в «инстаграме».
Этот бой возглавит турнир UFC 257. Поединок состоится 23 января 2021 года на «Бойцовском острове».
Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.
Сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.
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