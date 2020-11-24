Кокляев вызвал на бой Дацика

Российский стронгмен Михаил Кокляев вызвал на бой бойца ММА Вячеслава Дацика.
«Всем привет, дорогие друзья! Ознакомившись с комментариями под видео, где я вызываю на боксерский поединок медийную личность, было немало комментариев, где мне предложили сразиться со Славой Дациком.
Ну что же, идея неплохая, я думаю, вы меня поддержите. Я вызываю на боксерский поединок Вячеслава Дацика. Слава, давай скрестим наши шпаги в этом прекрасном виде спорта под названием бокс. Я готов!», — сказал Михаил Кокляев в видеообращении.
Напомним, Дацик недавно вышел из колонии — его ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы.
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