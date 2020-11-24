«Бой с Емельяненко затмил тебе разум». Дацик ответил на вызов Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ответил на вызов, который ему бросил стронгмен Михаил Кокляев.
Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в единоборствах. Он провёл боксёрский поединок с бойцом MMA Александром Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде.
«Привет, Мишаня! Ну ты, как всегда, с вызовом опоздал. Видать, ты ещё не отошёл от боя с Емельяненко, и птички, прилетевшие тебе в бороду, затмили разум.
Так что на конец года у меня уже есть противник, а в следующем – можно поговорить, если ты будешь готов», — сказал Дацик в видео, которое появилось в его «инстаграме».
Напомним, Дацик недавно вышел из колонии. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. В декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацика приговорили к году тюрьмы.
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